Casper Ruud e il rispetto per Jannik Sinner: “Ha vissuto un momento difficile, esprimerà un ottimo tennis a Roma”

Un gran giocatore sul campo e un campione fuori. Lo si potrebbe definire così Casper Ruud, recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid. Il norvegese, tornato questa settimana in top-10 (n.7 del ranking), è tra gli osservati speciali degli Internazionali d’Italia a Roma. Lo scandinavo, infatti, è tra i più grandi interpreti della terra rossa e il torneo del Foro Italico sovente ha esaltato le qualità di tennisti con tali caratteristiche.

Evento nella capitale che è anche l’occasione per rivedere all’opera Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, scontata la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”, sta cercando di capire il suo livello di gioco nei vari allenamenti, prima del suo esordio il 10 maggio contro il vincitore della sfida di oggi tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone.

Nei training odierno Sinner avrà modo di testarsi proprio con Ruud, che ieri ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport di grande rispetto nei confronti dell’italiano: “Mi aspetto che Jannik venga accolto innanzitutto dall’affetto dei suoi tifosi e della gente di Roma. Anche io aspetto con ansia di vederlo in campo sabato. Non ho avuto ancora la possibilità di incontrarlo personalmente ma non vedo l’ora e spero di avere la possibilità di chiacchierare con lui“, ha dichiarato.

Il norvegese, nei mesi precedenti, è stato tra i pochi tennisti e sportivi in generale a essersi documentato sul caso di doppia positività del n.1 ATP, sconfessando uno dei grandi cavalli di battaglia degli “accusatori”, ovvero la disparità di trattamento: “Sono sempre stato molto chiaro riguardo a cosa pendo della sospensione e voglio essergli di supporto il più possibile. Posso immaginare che sia stato un momento difficile per lui. Ma non ha avuto nessun infortunio e spero che possa giocare bene. Sono sicuro che possa esprimere un ottimo tennis e spero che possa giocare un buon torneo qui a Roma“, ha aggiunto.