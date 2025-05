Judo, Vincenzo Pelligra si ferma ai ripescaggi nei -81 kg al Grand Slam di Dushanbe

Si è appena conclusa la seconda giornata del Grand Slam di Dushanbe 2025, sesto torneo stagionale del World Tour di judo e penultimo evento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). L’unico azzurro presente in Tagikistan ha disputato tutto sommato una buona gara, restando però fuori dal podio nei -81 kg.

Vincenzo Pelligra, alla terza apparizione della carriera in uno Slam, ha superato al primo turno per yuko l’ucraino Igor Tsurkan per poi doversi accontentare del settimo posto finale perdendo ai quarti con il grande favorito Somon Makhmadbekov (bronzo olimpico e mondiale in carica, vincitore del torneo di casa battendo in finale il russo Adam Tsechoev) e ai ripescaggi con l’uzbeko Sukhrob Tursunov per hansoku-make al Golden Score.

Tripudio nella capitale tagika anche per il trionfo nei -73 kg di Muhiddin Asadulloev, che ha regolato nell’ultimo atto il mongolo Erdenebayar Batzaya. In campo femminile, nella -63 kg la mongola Gankhaich Bold si è imposta in finale sulla giovane emergente francese Melkia Auchecorne, mentre la forte croata Lara Cvjetko è salita sul gradino più alto del podio nella -70 kg sconfiggendo nel match decisivo la britannica Kelly Petersen Pollard.