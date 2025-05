Judo, 18 italiani iscritti al Grand Slam di Astana: c’è il campione europeo Parlati. Torna Martina Esposito

Da venerdì 9 a domenica 11 maggio si svolgerà ad Astana il sesto Grand Slam stagionale del World Tour di judo nel 2025. La capitale kazaka sarà teatro dell’ultimo grande appuntamento internazionale prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno), che andrà in scena una settimana dopo il Grand Slam attualmente in corso di svolgimento a Dushanbe.

Attesi in Kazakistan oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi diversi, tra cui alcuni reduci dalle varie rassegne continentali di fine aprile. Si preannuncia una maxi-spedizione azzurra, infatti ad oggi sono iscritti ben 18 judoka italiani per il prestigioso torneo asiatico in attesa di capire se qualcuno sceglierà di rinunciare alla trasferta per preservarsi in vista della rassegna iridata.

Nell’entry list di Astana figurano anche il fresco Campione d’Europa della -90 kg Christian Parlati, oltre ai bronzi continentali Assunta Scutto (48 kg) e Gennaro Pirelli (100 kg). Curiosità per il ritorno in gara nel circuito maggiore di Martina Esposito e Giulia Carnà, mentre tante seconde linee del movimento tricolore avranno la possibilità di mettersi in mostra e scalare il ranking.

Di seguito la lista provvisoria degli italiani iscritti al Grand Slam di Astana 2025.

ITALIANI GRAND SLAM ASTANA JUDO 2025

FEMMINILE:

Assunta Scutto (48), Asia Avanzato (48), Kenya Perna (52), Giulia Carnà (57), Raffaella Ciano (63), Carlotta Avanzato (63), Martina Esposito (70), Giorgia Stangherlin (70).

MASCHILE:

Valerio Accogli (66), Mattia Miceli (66), Leonardo Valeriani (73), Fabrizio Esposito (73), Bright Maddaloni (81), Manuel Parlati (90), Christian Parlati (90), Tiziano Falcone (90), Gennaro Pirelli (100), Enrico Bergamelli (100).