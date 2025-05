Judo, Buchard e Cysique brillano per la Francia nel day-1 al Grand Slam di Dushanbe

Francia grande protagonista nella giornata d’apertura del Grand Slam di Dushanbe 2025, sesto evento stagionale del World Tour di judo e penultimo appuntamento del circuito maggiore prima dei Campionati Mondiali di Budapest (13-20 giugno). Sui tatami della capitale del Tagikistan sono andate in scena oggi le prime cinque categorie di peso del programma, senza atleti italiani al via.

Nei -48 kg è arrivato il sorprendente successo della diciottenne mongola Anudari Jamsran, argento ai Mondiali Cadetti 2024, che ha battuto in finale la cinese Wenna Zhuang mentre hanno condiviso il terzo gradino del podio la giapponese Wakana Inagaki e la big kazaka Abiba Abuzhakynova. Azerbigian in trionfo nei -60 kg con Balabay Aghayev, che ha regolato nell’ultimo atto il padrone di casa Mehrzod Sufiev precedendo sul podio il francese Maxime Merlin ed il mongolo Ariunbold Enkhtaivan.

Nessuna sorpresa nella -52 kg, con la favorita francese due volte medagliata olimpica individuale Amandine Buchard che si è imposta davanti all’uzbeka Mukhayyo Akhmatova e alle terze classificate Blandine Pont (Francia) e Madina Qurbonzoda (Tagikistan). Doppietta tagika nella -66 kg con Nurali Emomali che ha sconfitto in finale il connazionale Obid Dzhebov, mentre sono arrivati terzi l’uzbeko Artyom Shturbabin e l’altro judoka locale Yosin Bobokalonov. Vittoria infina nella -57 kg per la formidabile transalpina Sarah Cysique davanti alla russa Natalia Elkina ed in terza piazza alla cinese Yuying Tao e alla croata Ana Viktorija Puljiz.