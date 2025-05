Judo, Vincenzo Pelligra unico azzurro presente a Dushanbe per il primo Grand Slam post-Europeo

Questo weekend, da venerdì 2 a domenica 4 maggio, si terrà a Dushanbe il quinto Grand Slam stagionale del World Tour di judo nel 2025. Nella capitale del Tagikistan sono attesi 233 atleti provenienti da 27 Paesi diversi, perché tanti big reduci dai vari campionati continentali hanno preferito rinunciare a questo appuntamento anche per preservarsi in vista dei Mondiali di metà giugno a Budapest.

L’Italia, per esempio, si presenterà a Dushanbe con un solo atleta mentre alcuni dei protagonisti che abbiamo ammirato la scorsa settimana agli Europei di Podgorica dovrebbero tornare sul tatami dal 9 all’11 maggio in occasione del Grand Slam di Astana (ad oggi risultano iscritti in Kazakistan anche Christian Parlati, Assunta Scutto e Gennaro Pirelli).

L’unico rappresentante azzurro impegnato in Tagikistan è Vincenzo Pelligra, classe 2003 che sta provando a ritagliarsi il suo spazio tra le fila della Nazionale dopo aver concluso un paio d’anni fa il suo percorso giovanile con dei risultati piuttosto incoraggianti. Il 21enne siciliano vanta infatti due bronzi europei a livello juniores (2021 e 2022), ma fino a questo momento sta facendo fatica a trovare la sua dimensione tra i senior.

Il Grand Slam di Dushanbe rappresenta dunque una bella occasione per Pelligra, che può mettersi in mostra su un palcoscenico non indifferente dovendo fare i conti con una concorrenza tutto sommato alla sua portata. Nell’entry list della sua categoria di peso (-81 kg) l’unico vero spauracchio è infatti il padrone di casa Somon Makhmadbekov (bronzo olimpico a Parigi 2024), mentre tutti gli altri sono fuori dalla top70 del ranking mondiale.