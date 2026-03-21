Judo, Leonardo Valeriani detta legge nei -73 kg e domina il Grand Slam di Tbilisi!

Leonardo Valeriani conferma i progressi dell’ultimo biennio e vince il Grand Slam di Tbilisi 2026, quarto appuntamento stagionale del World Tour di judo, regalando all’Italia il secondo successo dell’anno nel circuito maggiore dopo il prestigioso sigillo di Alice Bellandi a Parigi-Bercy. Si tratta del primo exploit del weekend per la delegazione azzurra, che schiererà domani Asya Tavano ed Erica Simonetti tra i pesi massimi nell’ultima giornata del torneo.

Valeriani ha disputato una gara eccezionale nella categoria fino a 73 kg, salendo sul gradino più alto dopo aver vinto cinque incontri consecutivi per ippon e ribadendo il feeling speciale con la capitale georgiana. Il 25enne di Parma aveva infatti ottenuto proprio a Tbilisi nel 2025 l’unica altra top3 della carriera nel World Tour, con quello di oggi che è il suo secondo podio in uno Slam.

Nel suo cammino odierno il judoka azzurro ha regolato nell’ordine il tedesco Jano Ruebo, il georgiano Bagrati Niniashvili, il bulgaro Mark Hristov, lo spagnolo Anton Shuhalieiev ed il finlandese Valtteri Olin. Eliminato al primo turno invece nei -81 kg Vincenzo Pelligra, che ha ceduto il passo per yuko al kazako Askar Narkulov. Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Slam Tbilisi 2026 di judo.

-63 kg F

1 Kaju (Jpn)

2 Van Lieshout (Ned)

3 Oberan (Cro) e Kajzer (Ned)

-70 kg F

1 Taimazova (Rus)

2 Coughlan (Aus)

3 Eriksson (Swe) e Tanaka (Jpn)

-73 kg M

1 Valeriani (Ita)

2 Olin (Fin)

3 Heydarov (Aze) e Loladze (Geo)

-81 kg M

1 Albayrak (Tur)

2 Svidrak (Ukr)

3 Casse (Bel) e Simin (Srb)