Jannik Sinner in allenamento oggi con un altro top-10: si affina la condizione in vista dell’esordio a Roma

L’attenzione per quanto sta facendo Jannik Sinner al Foro Italico, a Roma, è molta e non potrebbe essere altrimenti. Il ritorno all’agonismo puro del n.1 del mondo, messa alle spalle la vicenda “Clostebol”, viene vissuto con tanta curiosità da addetti ai lavori e appassionati. Ci si chiede: che Sinner vedremo al suo esordio il 10 maggio negli Internazionali d’Italia?

Di sicuro, quest’oggi Jannik conoscerà il nome del suo primo avversario, che verrà fuori dalla sfida tra Federico Cinà e l’argentino Mariano Navone. Non sarà in ogni caso un match facile, dal momento che tre mesi lontano dai campi e l’ultimo match risalente alla finale degli Australian Open di fine gennaio sono fattori da considerare.

Per questo motivo, il nostro portacolori sta cercando di mettersi alla prova con giocatori di medio/alto livello, anche per testarsi. Gli allenamenti col ceco Jiri Lehecka, Lorenzo Sonego e l’americano Taylor Fritz hanno visto Sinner crescere di condizione, anche se il 100% ancora non c’è e non potrebbe essere altrimenti.

Grande curiosità quest’oggi per un altro training, in programma sul campo-5 dalle 15.30 alle 16.30. Jannik, infatti, avrà modo di scambiare con il norvegese Casper Ruud (n.7 ATP), recentemente vincitore del Masters1000 di Madrid e grande interprete sui campi in terra rossa. Un incrocio probante, funzionale a comprendere meglio il proprio livello di tennis.