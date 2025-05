Beach soccer, l’Italia travolge El Salvador e avanza ai quarti dei Mondiali

L’Italia ha sconfitto El Salvador con un perentorio 5-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di beach soccer, in corso di svolgimento sulla splendida sabbia di Victoria (capitale delle meravigliose Seychelles). La nostra Nazionale ha rialzato la testa dopo la sconfitta rimediata sabato pomeriggio contro il Brasile (2-1), tramortendo la compagine centroamericana in totale disinvoltura e conquistando così il secondo successo in questa rassegna iridata dopo il 7-4 firmato all’esordio contro l’Oman.

I ragazzi del CT Emiliano Del Duca proseguono così la propria avventura in terra africana, forti del secondo posto nel gruppo D alle spalle del Brasile (i Campioni del Mondo sono già certi del primo posto nel raggruppamento, anche se dovessero perdere contro l’Oman). Gli azzurri torneranno in scena giovedì 8 maggio (ore 17.00) per affrontare la prima classificata del gruppo C: il Senegal svetta con sei punti all’attivo, davanti a Cile (3), Spagna (3) e Tahiti (0), l’ultima giornata prevede Senegal-Cile e Spagna-Tahiti.

L’Italia parte forte e mette costantemente pressione a El Salvador, che tiene botta per i primi dieci minuti e va vicinissima al gol (grande parata di Leandro Casapieri) dopo che Josep Junior Gentilin aveva colpito il palo. Nel finale del primo tempo arriva il micidiale uno-due con cui i vice campioni del mondo hanno indirizzato la contesa: Gianmarco Genovali subisce fallo e trasforma il tiro libero quando mancano tre minuti, poi a sei secondi dalla sirena è arrivata la stoccata di Luca Bertacca con un bel tiro al volo dalla sinistra.

Genovali subisce fallo da rigore a tre minuti dal termine del secondo tempo, spiazza il portiere avversario e sigla il 3-0. A 18 secondi dal termine del parziale è Josep Junior Gentilin a subire un fallo da rigore e a trasformarlo con un bellissimo scavetto. Sul 4-0 è pura accademia e a metà del terzo tempo ci pensa il capitano Emmanuele Zurlo ad arrotondare il punteggio. Da annotare la grande prestazione del portiere Leandro Casapieri, partito nel quintetto titolare insieme a Gentilin, Genovali (premiato come miglior giocatore dell’incontro), Tommaso Fazzini e Alessandro Remedi.