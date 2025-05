Internazionali d’Italia, debuttano Arnaldi, Paolini e Cinà. Derby Nardi-Cobolli. Bronzetti all’esame Muchova

Sarà un giovedì caratterizzato da un intenso programma quello degli Internazionali d’Italia. I tabelloni ATP e WTA calendarizzano infatti una fitta serie di partite che proveranno a tenere gli appassionati con il fiato sospeso. Sarà ancora una volta la nutrita pattuglia italiana a cercare di recitare un ruolo da protagonista.

Matteo Arnaldi insegue autorevoli conferme dopo l’eccellente torneo disputato a Madrid. Sulla strada del ligure, voglioso di continuare a scalare la classifica, ci sarà però un cliente ostico perché lo spagnolo Roberto Bautista Agut è un veterano capace di vendere sempre cara la pelle. Vuole continuare a stupire Federico Cinà. Il talento siciliano, alla terza partecipazione in un Master 1000 dopo Miami e Madrid, si mette alla prova contro uno specialista del rosso come Mariano Navone e proverà a regalarsi il sogno del derby contro Sinner nel secondo turno.

Si sfidano in un derby per regalarsi la sfida da brividi contro Alex De Minaur. Flavio Cobolli incontra Luca Nardi per provare a dare continuità alle buone prestazioni dell’ultimo periodo. Nardi, dal suo canto, deve ritrovare continuità di risultati dopo il quarto di finale raggiunto a Dubai ad inizio anno.

Matteo Gigante proverà a bissare, su una superficie totalmente diversa, il buon torneo di Indian Wells e inizia il suo cammino dalla sfida con il transalpino Arthur Rinderknech, numero 75 del ranking. Vuole ritrovare un risultato positivo che manca ormai da un mese Mattia Bellucci. Non sarà però assolutamente semplice il compito che attende il giocatore lombardo perché lo spagnolo Pedro Martinez è giocatore di grande solidità, cliente assolutamente scomodo sulla terra battuta.

Ha annunciato che quella del 2025 sarà la sua ultima partecipazione agli Internazionali d’Italia. Fabio Fognini inizia il suo cammino dal confronto con l’inglese Jacob Fearnley, numero 57 della classifica ATP, e si augura di poter esprimere il proprio miglior tennis per regalarsi l’affascinante secondo turno contro Matteo Berrettini.

È il momento di entrare in campo e rompere finalmente il ghiaccio per Jasmine Paolini. La testa di serie numero sei affronta la neozelandese Lulu Sun nel secondo turno e punta ad iniziare alla grande il torneo per provare ad arrivare il più lontano possibile.

Sulla carta si tratta di una sfida proibitiva e dal pronostico segnato. Elisabetta Cociaretto può essere però già contenta della bella vittoria ottenuta ieri ed è pronto per sfidare la polacca Iga Swiatek, numero due del mondo. In chiusura di giornata Lucia Bronzetti entra in campo per la difficilissima sfida di secondo turno contro la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 12.