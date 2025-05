Internazionali d’Italia 2025, esordio per Pedone, Bronzetti e Brancaccio. Zeppieri e Arnaboldi si giocano il main draw

Inizia il tabellone principale del torneo WTA di Roma e si completano i tabelloni del torneo di qualificazione in campo maschile e femminile. Questo il programma del martedì della prima settimana in un Foro Italico già traboccante di entusiasmo per i propri beniamini.

L’Italia schiera subito tre giocatrici per provare ad essere protagonista anche in campo femminile. La wild card Giorgia Pedone affronta un impegnativo incontro di primo turno contro la neozelandese Lulu Sun, numero 46 del ranking WTA. A stimolare ulteriormente la tennista palermitana a far bene ci sarà la possibilità, in caso di successo, del prestigioso derby con Jasmine Paolini.

Lucia Bronzetti, numero 58 della classifica, debutta nel torneo contro la veterana lettone Anastasija Sevastova e, in caso di successo, incrocerà nel secondo turno la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 12 per un sorteggio che non le ha certamente sorriso.

Esordio complicato per la wild card Nuria Brancaccio. La giocatrice campana, numero 183 del mondo, affronta infatti l’americana Peyton Stearns, numero 42 della graduatoria, e in caso di vittoria incrocerebbe al secondo turno la russa Anna Kalinskaya, testa di serie numero 28. Da seguire con attenzione la sfida tra la slovacca Rebecca Sramkova e l’americana McCartney Kessler.

Vuole completare l’opera Giulio Zeppieri. Il tennista romano, classe 2001, ieri ha vinto una dura battaglia contro il russo Pavel Kotov e non ha alcuna intenzione di fermarsi. L’ingresso nel tabellone principale passa dalla sfida con il ventisettenne americano Nicolas Moreno De Alboran, numero 149 del ranking. Non vuol essere da meno Federico Arnaboldi. Il numero 194 del mondo, dopo aver vinto una lotta di oltre tre ore con il brasiliano Thiago Monteiro, affronta il finlandese Otto Virtanen.