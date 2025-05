Il TAS conferma la squalifica di Abdelwahed: cambia il podio degli Europei 2022, medaglia postuma per un altro azzurro

Adesso è ufficiale. Cambia in via definitiva il podio dei 3000 siepi uomini ai Campionati Europei 2022 di atletica leggera in seguito alla conferma della squalifica per doping di Ahmed Abdelwahed, che perde così l’unica medaglia internazionale senior ottenuta in carriera promuovendo il connazionale Osama Zoghlami dal terzo al secondo posto.

Abdelwahed aveva chiuso la competizione in seconda piazza alle spalle del finlandese Topi Raitanen e davanti all’altro azzurro Zoghlami (passato dunque dal bronzo all’argento), mentre lo spagnolo Daniel Arce si era dovuto accontentare della quarta moneta (trasformatasi adesso in un bronzo).

Il nativo di Roma classe 1996, trovato positivo al Meldonium (farmaco per il cuore inserito da Wada nella lista delle sostanze proibite dal 2016) in occasione della rassegna continentale andata in scena a Monaco di Baviera, era stato squalificato per quattro anni dal tribunale disciplinare di World Athletics il 5 dicembre 2023. L’atleta ha fatto ricorso, ma il TAS di Losanna ha confermato la sentenza di primo grado.

Ahmed Abdelwahed dovrà a questo punto attendere settembre 2026 per poter tornare a gareggiare, visto che la squalifica decorre dal 7 settembre 2022. Cancellati ovviamente tutti i risultati conseguiti dal siepista italiano a partire dal 19 agosto 2022, il giorno della finale europea dei 3000 siepi a Monaco di Baviera.