Atletica, quanti pass per i Mondiali in palio ai World Relays? Cosa succede se non ci si qualifica

Le World Relays, che andranno in scena nel weekend del 10-11 maggio a Guangzhou (Cina), rappresentano un vero e proprio crocevia per i Mondiali. Questa competizione metterà in palio 14 pass per la rassegna iridata, in programma nel mese di settembre a Tokyo (Giappone), in ciascuna specialità: 4×100 maschile e femminile; 4×400 maschile, femminile e mista. In questo fine settimana si disputerà anche la 4×100 mista, nuova specialità olimpica, che però non è stata inserita nel programma dell’evento in terra nipponica.

Come ci si qualifica ai Mondiali? Le Nazionali partecipanti avranno a disposizione un doppio turno. Sabato si correranno le batterie: le prime due classificate di ognuna delle quattro batterie conquisteranno il pass per i Mondiali e anche la qualificazione alla finale di domenica. Le altre squadre avranno a disposizione un’ulteriore chance nei ripescaggi della domenica, dove verranno messi in palio altri sei pass in ciascuna staffetta.

Questo il regolamento per la distribuzione dei quattordici posti, ma ai Mondiali correranno sedici quartetti in ogni staffetta. Cosa succede se non ci si qualifica attraverso le World Relays? Gli ultimi due pass verranno assegnati tramite il ranking: voleranno ai Mondiali le due Nazionali che avranno firmato il miglior tempo tra il 25 febbraio 2024 e il 24 agosto 2025.