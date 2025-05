Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei a squadre di marcia. Palmisano debutta su una nuova distanza

Antonio La Torre, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di atletica, ha diramato le convocazioni per gli Europei a squadre di marcia, che andranno in scena lungo le strade di Podebrady (Cechia) nella giornata di domenica 18 maggio. In uno dei grandi templi mondiali del tacco e punta saranno impegnati 22 azzurri (11 uomini e 11 donne), chiamati a essere protagonisti in uno degli eventi di riferimento per questa specialità nella stagione in corso.

Antonella Palmisano si rimetterà in gioco sui 35 km, al debutto assoluto su questa distanza. La Campionessa Olimpica sui 20 km a Tokyo 2020, nonché Campionessa d’Europa a Roma lo scorso anno prima dei problemi accusati ai Giochi di Parigi, cercherà un guizzo su un chilometraggio che ormai avrà sempre meno spazio in campo internazionale, visto che dal prossimo anno si gareggerà sui 21,097 km (gara olimpica) e sui 42,195 km (non previsti nella rassegna a cinque cerchi).

Anche Massimo Stano, Campione Olimpico a Tokyo 2020, ha scelto la 35 km, distanza su cui è primatista europeo e in cui conquistò la medaglia d’oro ai Mondiali 2022. Eleonora Giorgi ha scelto la 35 km al pari di Matteo Giupponi. Francesco Fortunato ha invece optato per la 20 km, di cui è bronzo europeo, dove sarà affiancato da Michele Antonelli, Andrea Cosi e Nicola Lomuscio, mentre a livello femminile saranno impegnate Michelle Cantò, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele e Alexandrina Mihai.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI A SQUADRE DI MARCIA

MASCHILE

20 KM: Michele Antonelli, Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Nicola Lomuscio.

35 KM: Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni, Massimo Stano.

10 KM UNDER 20: Alessio Coppola, Giuseppe Disabato, Nicolò Vidal.

FEMMINILE

20 KM: Michelle Cantò, Sofia Fiorini, Giulia Gabriele, Alexandrina Mihai.

35 KM: Nicole Colombi, Federica Curiazzi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano.

10 KM UNDER 20: Francesca Buselli, Serena Di Fabio, Elisa Marini.