ATP Madrid 2025: Ruud e Draper, finale tra ritorno e prosieguo

Per essere un primo incontro assoluto tra i due, non è che giunga propriamente nel luogo e nel momento sbagliato, anzi. Casper Ruud e Jack Draper si troveranno per la prima volta l’uno di fronte all’altro nella finale del Masters 1000 di Madrid, che ha segnato per certi versi la resurrezione ad altissimi livelli dell’uno e la conferma, nonché il possibile prosieguo, del grande momento dell’altro.

C’è un lato veramente curioso di questa finale: i due giocatori sono nati lo stesso giorno. Non nello stesso anno, ovviamente: Ruud è del 1998, Draper del 2001, ma sempre il 22 dicembre sono venuti al mondo. C’è tutta una serie di numeri che possono inserirsi nel solco storico sia dell’uno che dell’altro.

Partiamo da Ruud, che in tutto il torneo non ha perso un set e non ha mai dovuto neppure giocare un tie-break: unici set lunghi (7-5) quelli con Fritz negli ottavi, Medvedev nei quarti e Cerundolo in semifinale. Potrebbe diventare il primo norvegese vincitore di un 1000 nella storia, e farlo da leader, dal 2020, per vittorie (124), finali (17) e tornei conquistati (11) sul rosso. Solo due scandinavi prima di lui hanno vinto un 1000 (o nomi equivalenti) sulla terra: Stefan Edberg (che terraiolo non era) ad Amburgo nel 1992 e Magnus Norman a Roma nel 2000. Ruud, che tornerà in top ten nella giornata di domani, può balzare al numero 7, ma anche al 5° posto della Race verso Torino. Va a caccia del 13° titolo in carriera.

Di converso, Draper tenta di diventare il quinto britannico dopo Greg Rusedski, Tim Henman, Andy Murray e Cameron Norrie a vincere un Masters 1000 in carriera. In particolare, potrebbe essere il secondo suddito del Re a vincere a Madrid dopo Murray (2008, ai tempi del veloce indoor, e 2015), mentre può rendersi il secondo britannico più giovane a vincere un torneo ATP su terra in Era Open dai tempi di Buster Mottram, che ce la fece a vent’anni a Palma de Mallorca. Il londinese si è già incardinato al numero 5 del ranking mondiale da lunedì, e può prendersi il secondo 1000 dell’anno. Anche lui non ha mai perso un set finora, dovendo ricorrere a due soli tie-break, contro Matteo Berrettini al terzo turno (unico parziale, peraltro, visto il ritiro del romano) e Lorenzo Musetti in semifinale. E, di fatto, è stato un po’ il giustiziere degli italiani, anche se è chiaro che una mano ce l’ha messa in enorme misura la sorte.

Mentre Ruud tenta di diventare l’ottavo scandinavo vincitore di un 1000 (dopo Edberg, Enqvist, Thomas Johansson, Norman, Pernfors e Sorderling per la Svezia e Rune per la Danimarca), ritrovando delle emozioni che non viveva da quando era arrivato a sfiorare il numero 1 del mondo, e va ricordato che se avesse vinto lui la finale degli US Open 2022 contro Alcaraz ce l’avrebbe fatta, per quel che riguarda Draper di appuntamenti con la storia ce ne sono vari. Forte di un 23-2 contro i giocatori fuori dalla top ten da ottobre in poi, può diventare l’ottavo giocatore a vincere 1000 su terra e duro nella stessa stagione dal 2005. Gli altri sette: Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Zverev, Alcaraz e Medvedev, cronologicamente.

Regolarità contro estro in tema di dritto, condizione ritrovata contro fiducia assoluta nei propri mezzi: sono due dei temi di questa finale. E ce n’è un terzo: la tenuta fisica di Draper, che ha rischiato parecchio contro Musetti, perché avesse perso il secondo set non si sa bene che cosa sarebbe accaduto. Ovviamente la storia non si fa con i se e con i ma, e dunque si osserva questa particolare dicotomia in cui un ruolo importante lo gioca anche l’altura. E l’esito di Madrid, a prescindere dalla finale, conferma ancora una volta quanto sia particolare giocare a 650 metri sul livello del mare.