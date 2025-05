Hockey ghiaccio, l’Italia viene promossa se…Le combinazioni lasciano un filo di speranza

L’Italia chiuderà quest’oggi il proprio percorso nel Mondiale 2025 di hockey su ghiaccio di Divisione I Gruppo A, in corso a Sfantu Gheorghe, in Romania: gli azzurri saranno opposti ai padroni di casa romeni, i quali sono già retrocessi in Divisione I Gruppo B.

Nell’ultimo turno alle 11.30 si affronteranno Giappone e Ucraina, poi alle 15.00 toccherà ad azzurri e romeni, ed infine alle 18.30 sarà la volta di Gran Bretagna e Polonia: in classifica guidano Gran Bretagna ed Ucraina a quota 9, seguite da Italia, a 7, Polonia, a 6, Giappone, a 4 e Romania, a quota 1.

Restano da assegnare le due promozioni nella Championship Division: l’Italia non è padrona del proprio destino, ma dovrà obbligatoriamente battere la Romania nei tempi regolamentari e poi guardare i risultati degli altri scontri odierni.

L’Italia, infatti, per essere promossa necessita che contemporaneamente si realizzi anche una delle due seguenti eventualità, ovvero che il Giappone batta l’Ucraina nei tempi regolamentari oppure che la Polonia batta la Gran Bretagna nei tempi regolamentari.

L’ITALIA VIENE PROMOSSA SE…