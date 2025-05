Italia-Romania oggi in tv, Mondiali hockey ghiaccio 2025: orario, programma, streaming

Provarci fino alla fine, anche se non siamo più padroni del nostro destino. Oggi, sabato 3 maggio, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio affronterà la Romania in quella che sarà l’ultima sfida dei Campionati Mondiali di Prima Divisione Gruppo A, competizione attualmente in fase di svolgimento a Sfantu Gheorghe, in Romania. Stiamo parlando di un match cruciale in ottica Top Division, dove sarà fondamentale vincere (ed incrociare le dita).

Dopo la brutta sconfitta contro la Gran Bretagna, la compagine tricolore occupa infatti il terzo posto del raggruppamento A con sette punti, due in meno rispetto appunto ai britannici e all’Ucraina, entrambe in zona promozione a quota nove. Di fatto, per sperare di staccare il pass, gli uomini di Jukka Jalone saranno obbligati a vincere entro i tempi regolamentari, con la speranza di una débacle da parte delle due squadre avanti in classifica.

La sfida per l’Italia è oltremodo abbordabile, considerando che i padroni di casa non hanno mai vinto nelle quattro partite precedenti. L’Ucraina battaglierà invece con il Giappone (ore 11:00), mentre la Gran Bretagna se la vedrà con la Polonia alle 18:30.

Italia-Gran Romania sarà visibile su RAI Sport+HD ed in streaming su RaiPlay. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale del match. Di seguito tutti i dettagli.

PROGRAMMA MONDIALE PRIMA DIVISIONE HOCKEY GHIACCIO 2025

Sabato 3 maggio

Ore 15.00 Italia-Romania – Diretta TV su RAI SportHD

PROGRAMMA ITALIA-ROMANIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: RAI SportHD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport