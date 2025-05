GTWC Europe, Valentino Rossi presente alla 24h di Spa con Kevin Magnussen

Valentino Rossi correrà in coppia con l’ex pilota di F1 Kevin Magnussen l’edizione 2025 della 24h di Spa-Francorchamps, il più importante evento per quanto riguarda il GT World Challenge Europe Powered by AWS e l’Intercontinental GT Challenge.

Il ‘Dottore’ è atteso al volante di una BMW M4 GT3 EVO nella classe PRO, l’italiano si alternerà per la prima volta con il danese che da quest’anno è diventato un pilota ufficiale del brand bavarese. La coppia sarà protagonista insieme a René Rast, tedesco tre volte campione del DTM.

La compagine di Vincent Vosse porterà in pista per la ‘Maratona delle Ardenne’ un totale di tre auto nella classe PRO oltre alla n. 46 ed alla n. 32 che corre tutte le corse del GTWC Europe Endurance Cup con Kelvin van der Linde, Charles Weerts ed Ugo De Wilde. La terza BMW M4 GT3 EVO vedrà alternarsi in pista Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde e Marco Wittmann.

Rossi e tutti gli oltre 60 equipaggi che correranno la 24h di Spa saranno in azione già settimana prossima in Belgio per i tradizionali test collettivi. La 24h si correrà esattamente tra sette weekend, precisamente nell’ultimo fine settimana di giugno con un gap di sole due settimane dalla 24h Le Mans.