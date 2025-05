Golf: a Myrtle Beach c’è Hughes in testa, bene Manassero

Concluso il primo giro all’ONEflight Myrtle Beach Classic, alternate event rispetto al Truist Championship (che poi è l ‘ex Wells Fargo Championship) per quel che riguarda il PGA Tour. Al comando dopo le prime 18 buche si colloca il canadese Mackenzie Hughes, unico a riuscire a scendere a quota -8 dopo un bogey e nove birdie, di cui quattro consecutivi nelle ultime quattro buche.

A inseguirlo sono in tre: Will Chandler, unico americano del terzetto, l’irlandese Seamus Power e il danese Thorbjorn Olesen, tutti a -7 e con buone ambizioni. Alle loro spalle, con -6, l’altro USA Andrew Putnam, il neozelandese Ryan Fox, l’argentino Alejandro Tosti e il cileno Cristobal del Solar.

Decisamente più ampia la quota degli uomini a -5: sono in sei, e tra questi abbiamo Nick Watney, Dylan Wu, Danny Walker e Blades Brown, tutti nel novero dei partecipanti a stelle e strisce, cui si uniscono il giapponese Rikuya Hoshino e lo svedese Jesper Svensson.

Ci sono non meno di 17 elementi nel gruppone dei quindicesimi a -4: tra loro Matteo Manassero, il cui -4 è fondamentalmente frutto di tre buche, il terzetto 4-5-6, dove realizza altrettanti birdie in grado di fare la differenza nella sua giornata. Non molto più indietro Francesco Molinari, nell’ampio blocco a -2 che vale il 39° posto.