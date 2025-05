Golf, doppio appuntamento sul PGA Tour: Truist Championship e Myrtle Beach Classic

Doppio appuntamento sul PGA Tour per questa settimana. Da una parte il Signature Event del Truist Championship, torneo che mette in palio 20 milioni di dollari e 700 punti FedEx, e dall’altra il Myrtle Beach Classic, evento che vedrà la partecipazione di due italiani per un montepremi totale di 4 milioni di 300 punti FedEx.

Gli occhi saranno puntati principalmente sui fairway del The Philadelphia Cricket Club, in Pennsylvania, dove si giocherà il Truist, gara storica che annovera tra i propri vincitori Rory McIlroy (per ben 4 volte, tra cui l’ultima edizione), Max Homa (2 edizioni), Wyndham Clark, Tiger Woods e Vijay Singh. Il nordirlandese difenderà il titolo e sarà, insieme a Scottie Scheffler, il più atteso del week end. Dopo aver vinto AT&T Pebble Beach Pro Am, The Players e The Masters, McIlroy si presenta al Singature Event in questione con una forma fisica degna di nota. Tuttavia, il n.1 al mondo ha appena portato a casa il primo titolo in stagione (la CJ CUP Byron Nelson lo scorso week end) ed è pronto a mettersi in gioco in vista dello U.S. PGA Championship della prossima settimana.

In gara, insieme a loro, scenderanno tanti volti noti. Da Patrick Cantlay a Sahith Theegala, da Jordan Spieth a Justin Thomas, da Collin Morikawa a Tony Finau. Presenti anche i coreani Byeong Hun An, Sungjae Im e Sii Woo Kim insieme al norvegese Viktor Hovland, lo svedese Ludvig Aberg, il giapponese Hideki Matsuyama e l’irlandese Shane Lowry.

Più a sud, invece, in Sud Carolina, saranno impegnati Francesco Molinari e Matteo Manassero. I due azzurri prenderanno parte alla seconda edizione del Myrtle Beach Classic, evento vinto l’anno scorso da Chris Gotterup. Bella partenza per il torinese che giocherà con l’irlandese Seamus Power e con il canadese Mackenzie Hughes. Il veronese, invece, scenderà sul tee della 1 insieme al nipponico Takumi Kanaya e all’americano Randall Hudson. Tra i favoriti sul pecorso del Dunes Golf and Beach Club ci sono il danese Niklas Norgaard, il neozelandese Ryan Fox, il coreano Tom Kim, il finlandese Sami Valimaki e il cileno Rico Hoey, partito con un ottimo exploit nel primo giro della CJ CUP Byron Nelson poi chiusa in T52.

Previsti temporali sulla Pennsylvania sia per giovedì che per venerdì, fattore che ha portato gli organizzatori ad anticipare leggermente le partenze previste. Stessa sorte, a livello climatico, per la Carolina del Sud. Domani le piogge sono quasi assicurate.