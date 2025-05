Golf, Scottie Scheffler incanta anche nel quarto round e conquista The CJ CUP Byron Nelson

I golfisti del PGA Tour archiviano un nuovo fine settimana portando a termine The CJ CUP Byron Nelson (montepremi 9.9 milioni di dollari). L’evento nato nel lontano 1944 conosciuto anche come Byron Nelson Golf Classic ha avuto un autentico dominatore dal primo all’ultimo round. Si tratta di Scottie Scheffler, che anche nella quarta tornata ha incantato mettendo a segno uno straordinario -8 di parziale.

Il numero uno dell’Official World Golf Ranking chiude con il punteggio record di -31 (253 colpi) potendo vantare addirittura 8 lunghezze di margine sul secondo classificato che porta il nome del sudafricano Erik van Rooyen. -20 e terza posizione per lo statunitense Sam Stevens, seguito ad un colpo di distanza dal connazionale Jordan Spieth. Chiudono la top ten in quinta posizione con lo score di -17 gli americani Sam Burns, Mark Hubbard, Will Gordon, Eric Cole, Kurt Kitayama, Adam Schenk e Ricky Castillo, ed infine il giapponese Takumi Kanaya.

Sul percorso par 71 del TPC Craig Ranch di McKinney (Texas, Stati Uniti d’America) Matteo Manassero si congeda offrendo una prova incoraggiante. Il veronese piazza un ottimo -4 conclusivo recuperando 7 posizioni fino al 45° posto conclusivo con il punteggio di -10. L’azzurro è alla ricerca della continuità dopo un avvio di stagione altalenante. Ricordiamo che invece Francesco Molinari non aveva superato lo scoglio del taglio delle 36 buche.

Per Scheffler, ventottenne di Ridgewood (New Jersey, Stati Uniti d’America), il successo colto in Texas è il quattordicesimo della già straordinaria carriera ed il primo del 2025. L’americano non esultava infatti dallo scorso settembre, quando ad Atlanta si è aggiudicato il Tour Championship rifilando 4 lunghezze di distacco al connazionale Collin Morikawa.