Ginnastica ritmica, Farfalle seconde alla European Cup: ora il ritorno in Italia per conoscere la nuova DT

Le Farfalle hanno conquistato il secondo posto nella European Cup di ginnastica ritmica, competizione alla seconda edizione andata in scena sulla pedana di Baku (Azerbaijan). La nostra Nazionale si è resa protagonista nella Cross Battle che ha definito il podio nel concorso generale: Laura Golfarelli ha accusato un risentimento muscolare alla vigilia della gara e sono state così chiamate in causa Chiara Badii e Serena Ottaviani per affiancare Sofia Sicignano, Alexandra Naclerio, Giulia Signatori.

Le azzurre hanno battuto la Georgia con i cinque nastri (22.300 a 16.650) e poi nella finale a tre squadre con le tre palle e i due cerchi le nostre portacolori hanno concluso al secondo posto (23.250), alle spalle della Bulgaria (26.800) e davanti all’Azerbaijan (22.250). Un’iniezione di fiducia dopo la prova sottotono offerta nel weekend di Pasqua in Coppa del Mondo, ora le nostre portacolori rientreranno in Patria e conosceranno la nuova allenatrice Mariela Pashalieva.

Secondo posto nel team ranking individuale juniores alle spalle della Bulgaria: Ginevra Bindi (24.100 alla palla e 24.900 al nastro) e Carol Michelotti (24.500 al cerchio e 23.750 al corpo libero) hanno chiuso alle spalle della Bulgaria (97.250 a 97.750). La formazione juniores (Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarella ed Elisabetta Valdifiori) ha terminato al quarto posto (46.250) dietro a Bulgaria (51.150), Ucraina (47.850) e Israele (46.500). Domani toccherà a Sofia Raffaeli e Tara Dragas nella Cross Battle delle individualiste.