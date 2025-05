Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle

L’Italia si prende la copertina alla European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan), infatti, le Farfalle si sono prontamente distinte, eseguendo due esercizi di notevole caratura tecnica dopo che nel fine settimana di Pasqua avevano faticato in occasione dell’appuntamento di Coppa del Mondo disputato proprio a queste latitudini.

Chiara Badii, Laura Golfarelli, Alexandra Nanclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Sofia Sicignano hanno chiuso il turno preliminare al comando con il punteggio complessivo di 48.900, precedendo Estonia (45.400), Ucraina (45.200), Bulgaria (45.040), Azerbaijan (44.450) e Georgia (36.350), mentre erano assente altre realtà di rango del panorama continentale come Spagna e Israele, che ritroveremo protagoniste tra un mese agli Europei di Tallinn.

Le azzurre, che pochi giorni fa hanno scoperto l’identità della nuova allenatrice (la incontreranno all’inizio della prossima settimana), hanno conquistato il primo posto con i cinque cerchi (24.900) davanti all’Estonia (22.000) e alla Bulgaria (21.950), mentre hanno terminato in terza piazza con le tre palle e i due cerchi (24.000, dietro al 24.700 delle padrone di casa e al 24.350 dell’Ucraina).

I risultati odierni hanno definito i podi di specialità (prove non previste alle Olimpiadi) e hanno delineato gli accoppiamenti per la Cross Battle di domenica, ovvero le sfide a eliminazione diretta che definiranno il podio del concorso generale a squadre. L’Italia ripartirà incrociando la Georgia e inseguirà il risultato di lusso sul giro completo di questa manifestazione, dove anche le individualiste hanno detto la loro nel turno preliminare.

Tara Dragas è eccellente seconda nell’all-around dopo che un paio di settimane fa era salita sul podio per la prima volta in Coppa del Mondo al nastro. La friulana ha chiuso la propria fatica con 110.050 (27.600 al cerchio, 27.250 alla palla, 28.000 con le clavette, 27.200 con il nastro) alle spalle dell’ucraina Taisiia Onofriichuk (113.750), mentre Sofia Raffaeli ha terminato in quarta piazza a causa di alcune imprecisioni.

La fuoriclasse marchigiana, bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due settimane fa vittoriosa nel concorso generale in Coppa del Mondo, ha terminato con 105.900 (24.550, 27.900, 27.100, 26.350), dietro all’ucraina Polina Karika (106.900) e davanti all’ungherese Fanni Pigniczki (105.750). Va annotata l’assenza della tedesca Darja Varfolomeev (Campionessa Olimpica a Parigi 2024), delle bulgare di punta e delle bielorusse.

Entrambe le azzurre si sono qualificate alla Cross Battle che domenica definirà il podio all-around: Dragas esordirà agli ottavi di finale contro l’israeliana Lian Rona, mentre Raffaeli debutterà agli ottavi contro l’estone Valeria Valasevits. Per quanto riguarda i podi di specialità: Raffaeli prima alla palla, Dragas seconda a clavette e nastro alle spalle di Onofriichuk.