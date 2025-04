Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e le Farfalle tornano in scena alla European Cup

Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle si rimetteranno in gioco dopo aver saltato l’ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in scena lo scorso weekend a Tashkent (Uzbekistan). La fuoriclasse marchigiana aveva vinto il concorso generale individuale in occasione della terza prova del massimo circuito internazionale itinerante, disputata nel fine settimana di Pasqua a Baku. Nella capitale azera era arrivato anche il primo podio della friulana (terza al nastro) e aveva avuto luogo il debutto stagionale delle Farfalle, che erano incappate in qualche errore di troppo.

Proprio a Baku torneranno in azione in occasione della seconda edizione della European Cup, in programma dal 1° al 4 maggio. Si tratta di un format innovativo con la formula delle cosiddette Cross Battles, ovvero degli eventi a eliminazione diretta in cui le ginnaste si sfidano per accedere alla fase successiva, sia per le individualiste che per le squadre. Alla manifestazione parteciperanno 25 Nazioni, con 73 seniores e 102 juniores.

L’Italia punterà sulle individualiste Sofia Raffaeli e Tara Dragas e sulle Farfalle (Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli). A livello juniores, invece, spazio alle individualiste Ginevra Bindi e Carol Michelotti e alla squadra formata da Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarelli, Elisabetta Valdifiori. Di seguito il quadro dettagliato delle convocate dell’Italia per la European Cup.

CONVOCATE ITALIA EUROPEAN CUP GINNASTICA RITMICA

INDIVIDUALISTE SENIORES: Sofia Raffaeli, Tara Dragas.

GRUPPO SENIORES: Italia (Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Golfarelli)

INDIVIDUALISTE JUNIORES: Ginevra Bindi, Carol Michelotti.

GRUPPO JUNIORES: Italia (Flavia Cassano, Elisa Maria Comignani, Chiara Cortese, Virginia Galeazzi, Ginevra Pascarelli, Elisabetta Valdifiori).