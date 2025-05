In questo episodio di FOCUS – TIRO A VOLO, ospitiamo Diana Bacosi, campionessa olimpica e figura di riferimento assoluto nel panorama del tiro a volo italiano e internazionale. Un’intervista intensa e autentica, in cui Bacosi ripercorre i momenti più significativi della sua carriera, dalle emozioni a cinque cerchi alle difficoltà affrontate e superate con determinazione. Si parla di allenamento, mentalità vincente, futuro sportivo e dell’evoluzione di una disciplina in cui l’Italia è protagonista assoluta. Diana ci regala riflessioni personali e uno sguardo lucido sul mondo dello sport ad alto livello, offrendo ispirazione non solo agli atleti, ma anche a chiunque voglia conoscere meglio la storia di una donna che ha fatto della precisione e della passione la sua firma. Conduce Alice Liverani. Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere i prossimi contenuti!