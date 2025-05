F1, Vasseur sull’ordine di scuderia: “L’obiettivo era prendere Antonelli”. E sugli aggiornamenti…

Va finalmente (è il caso di dirlo) in archivio un fine settimana dai contorni orrorifici per la Ferrari, uscita con le ossa rotte dal GP di Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di Formula 1. Fatta eccezione per il terzo posto ottenuto nella Sprint da Lewis Hamilton, la Rossa ha faticato in praticamente tutti i turni, terminando la gara molto lontana dal podio, come testimonia il settimo posto di Charles Leclerc, piazzatosi davanti al britannico dopo un ordine (e un contrordine) di scuderia.

A commentare quanto successo sulla pista statunitense è stato il Team Principal Frederic Vasseur, il quale ha cercato di dare una spiegazione anche alla situazione surreale creatasi nelle battute finali della corsa. “Le Mclaren sono state di un altro pianeta – ha detto Vasseur ai microfoni di Sky Sport Italia – erano 30 secondi davanti a tutti. Verstappen ha provato a stare con loro, ma ha rovinato le gomme. Il nostro passo era similare alla Red Bull e alla Mercedes, la McLaren era davvero troppo avanti“.

Il francese ha poi proseguito: “Ieri abbiamo faticato con la nuova mescola e per la prima volta in due anni abbiamo fatto il miglior giro in qualifica con le gomme usate. E’ palese che oggi eravamo troppo lontani dalle McLaren”. Circa la questione dell’ordine di scuderia, il Team Principal ha invece spiegato la dinamica: “Penso sia stata la decisione giusta, Lewis aveva la gomma più morbida, abbiamo provato a fare scambio di posizione per prendere Antonelli; una volta che non ci siamo riusciti, abbiamo di nuovo cambiato. Siamo stati l’unico team che ha deciso di farlo, ma c’era una ragione, ed era quella di prendere Antonelli”.

In ultimo Vasseur ha parlato dei prossimi appuntamenti, dove dovrebbero arrivare alcuni aggiornamenti.: “Ad Imola ci saranno, ma non è questo il punto. La questione è trovare il miglior compromesso per questa macchina. Per il GP dell’Emilia Romagna ci sarà qualcosa, così come a Barcellona. Ma la cosa più importante sarà mettere tutto insieme. Noi fatichiamo tanto nelle curve a bassa velocità: a Imola si sfruttano più i cordoli. Questo weekend il problema è stata la gestione delle gomme. In altri occasioni riusciamo a sfruttarle di più. E da qui che dipende la nostra prestazione”.