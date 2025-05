F1, George Russell: “Ottimo risultato dopo un weekend passato ad inseguire”

George Russell ha conquistato la terza posizione in occasione del GP di Miami, tappa numero sei del Mondiale 2025 di Formula 1. Prestazione solida per il pilota Mercedes, il quale ha dovuto cedere il passo di fatto solo alle due McLaren, semplicemente di un altro pianeta in questo weekend.

Nello specifico, il nativo di King’s Lynn ha raccolto un esemplificativo gap di +37.644 rispetto ad Oscar Piastri, vincitore della gara davanti al compagno di squadra Lando Norris. Hanno completato la top 5 invece la Red Bull di Max Verstappen e la sorprendente Williams di Alexander Albon. Una volta arrivato al parco chiuso, il britannico ha commentato la sua prova:

“Sono contento. Non è stato per niente un weekend facile per me, perché mi sono sempre ritrovato ad inseguire – ha detto Russell – Alla fine è stato un ottimo risultato. Voglio fare però i complimenti alla McLaren che oggi era davvero lontanissima. Tenere dietro Verstappen? Non è mai facile, ma sono stato abbastanza tranquillo, l’ho tenuto dietro tranquillamente”.

Russell ha poi chiosato alleggerendo la tensione: “Norris si è un po’ arrabbiato con me perché abbiamo avuto un piccolo incidente con le macchine Lego e si è fatto male alla gamba. La mia gara preferita è stata senza dubbio quella”.