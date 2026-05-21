Frederic Vasseur: “Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, sfruttando al massimo le opportunità”

Il Mondiale 2026 di F1 torna in scena a tre settimane dall’appuntamento di Miami. Sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal (Canada) si terrà la quinta tappa del campionato. Con quattro round alle spalle ci si chiede se davvero la Ferrari possa essere della partita per le posizioni di vertice o se dovrà affrontare una nuova annata da comprimaria.

A Miami la scuderia di Maranello ha introdotto tante novità tecniche, nella speranza di rendere più prestazionale la SF-26. I riscontri non sono stati all’altezza delle aspettative e vedremo se nel week end canadese le cose cambieranno. L’obiettivo della Rossa sarà quello di sfruttare il potenziale della macchina e poi fare i conti con la concorrenza.

“Quello in Canada è sempre un appuntamento speciale, con una grande atmosfera sia in città che in pista, e sappiamo quanto supporto abbia Ferrari lì, anche da parte dei tanti tifosi di origine italiana“, ha dichiarato Frederic Vasseur, Team Principal del Cavallino Rampante, alla vigilia del fine-settimana (fonte: sito ufficiale della Ferrar).

“Dal punto di vista sportivo, Montréal non è mai semplice. Il tracciato è molto impegnativo per i freni, la trazione è fondamentale in uscita dalle curve lente e dalle chicane, e quest’anno il meteo e le basse temperature potrebbero aggiungere un ulteriore livello di complessità, soprattutto con il formato Sprint che ci offrirà poco tempo per prepararci. Dovremo essere pronti fin dalla prima sessione, concentrarci sull’esecuzione e sfruttare al massimo ogni opportunità nel corso del week end“, ha concluso.