F1, Piastri svetta nelle prove libere a Miami. Leclerc 2°, Antonelli vicino a Russell

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo assoluto nella prima e unica sessione di prove libere del Gran Premio di Miami 2025, valevole come sesto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Sul circuito della Florida va in scena questo fine settimana la seconda Sprint dell’anno, quindi il venerdì diventa fondamentale con soli 60 minuti di prove in vista della Sprint Qualifying.

L’australiano della McLaren, leader del campionato grazie a tre vittorie nelle prime cinque gare della stagione, è stato il più veloce tra i pochi big che hanno completato un time-attack con gomme soft in 1’27″128, dimostrando comunque un buon passo in precedenza anche con la mescola media e rifilando nella simulazione di qualifica 356 millesimi alla Ferrari di Charles Leclerc e 430 millesimi alla Red Bull del neo-papà Max Verstappen.

Segnali incoraggianti per la Williams, competitiva sin dai primi giri con gomme medie a inizio turno e abbastanza vicina ai migliori con Carlos Sainz 4° a 550 e Alex Albon 5° a 827 millesimi dalla vetta subito davanti alla Racing Bulls del rookie Isack Hadjar. Gli altri top driver non figurano nelle posizioni di vertice perché il loro time-attack con gomme soft è stato anticipato dall’incidente di Oliver Bearman, che ha provocato la bandiera rossa a quattro minuti dallo scadere neutralizzando dunque la fase clou della sessione per alcuni piloti.

Tra questi Lando Norris, solo 12° con la McLaren e bloccato dalla sospensione proprio mentre stava per completare un giro vicino al best time del compagno di squadra. Stesso discorso per Lewis Hamilton, non troppo distante da Leclerc in questa FP1, mentre Mercedes ha optato per un programma di lavoro alternativo concentrandosi esclusivamente sulle gomme medie ed effettuando anche un long-run per simulare la Sprint ed il GP. Buoni riscontri comunque per George Russell (alla fine 7°) e Andrea Kimi Antonelli (9° ad un decimo e mezzo dal teammate), tra i più competitivi del lotto prima dei time-attack di fine sessione.