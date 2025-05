F1, Oscar Piastri: “Non è stato il mio miglior giro, ma sono abbastanza contento”

Oscar Piastri si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per la Sprint Race del GP di Miami, sesto atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento presso L’Autodromo dell’omonima città degli Stati Uniti.

L’australiano in forza alla McLaren nello specifico ha raccolto un gap di +0.045 rispetto ad un incredibile Andrea Kimi Antonelli che, sulla sua Mercedes, ha conquistato la prima pole position della sua carriera, seppur in una gara corta. In seconda fila si è invece accomodato Lando Norris, terzo davanti a Max Verstappen e George Russell.

Una volta arrivato in mixed zone, l’oceanico ha commentato quanto fatto: “Mi sento abbastanza contento – ha detto Piastri – Non è stato il miglior giro di sempre. Ho avuto un bloccaggio all’ultima curva, e lì è sfumata la pole. Abbiamo ancora molto ritmo da sfruttare. Cercheremo di recuperare una posizione prima di pensare ai punti più importanti”.

Domani il nativo di Melbourne andrà a caccia del sesto podio stagionale complessivo, il secondo in una Sprint dopo la piazza d’onore conquistata a Shanghai lo scorso 22 marzo.