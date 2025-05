F1, Max Verstappen: “È stata una grande qualifica, ho dato il massimo”

Si sono da poco concluse le qualifiche valide per il Gran Premio di Miami 2025. Al termine dei tre round la pole position è stata ottenuta da Max Verstappen che ha siglato il crono di 1:26.204, nuovo record della pista. L’olandese ha così conquistato la seconda pole consecutiva, la terza della stagione dopo il GP d’Arabia e domani dovrà difendersi dagli attacchi di Lando Norris.

Il britannico della McLaren ha concluso la sua qualifica in seconda posizione, con un ritardo dalla testa di soli 0.065 millesimi. Fantastico terzo posto per Andrea Kimi Antonelli che ottiene il miglior risultato della carriera in una qualifica per la gara. Il rookie italiano ha firmato il crono di 1:26.271 con un ritardo di 0.067 e domani scatterà dalla seconda fila.

La Ferrari conclude una qualifica disastrosa, iniziata con l’eliminazione in Q2 di Lewis Hamilton (12esimo). Il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha ottenuto l’ottava posizione in griglia con un ritardo di 0.550. Il quattro volte campione del mondo Verstappen ha così ottenuto la 43esima pole della carriera e domani cercherà la seconda vittoria stagionale. L’olandese ha dichiarato ai microfoni di F1 Tv: “È stata una grande qualifica, abbiamo migliorato la macchina in diversi modi. Sicuramente nelle tre manche abbiamo migliorato ogni tentativo, cercando di trovare il limite. Ho avuto un piccolo spavento in curva 1 nel mio ultimo giro cronometrato ed ho perso un po’ di tempo lì”.

“Qui è molto complicato far funzionare le gomme durante tutto il giro però alla fine è andata bene e sono molto contento per la pole. Non potevo alzare il piede dopo l’errore, sono le qualifiche, bisogna sempre spingere al massimo. Per il passo gara di domani dovremo vedere quale sarà il meteo, poi la gara sarà una storia diversa e cercheremo di sfruttare al massimo tutto quello che avremo a disposizione”, ha poi chiosato il pilota della Red Bull.