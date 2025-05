️ Interviste esclusive a Laura Bigatton, Melany Sheldon e Alessandra Rotondo, tre protagoniste della Nazionale italiana di softball, che raccontano le loro emozioni e aspettative per la stagione 2025.

Le atlete azzurre si soffermano sul nuovo corso della nazionale di softball femminile, analizzando il lavoro del nuovo staff tecnico, gli obiettivi in vista dei Campionati Europei di settembre 2025, e la lunga strada verso il grande sogno: Los Angeles 2028.

Tra ambizioni personali, spirito di squadra e voglia di crescita, Bigatton, Sheldon e Rotondo ci portano dentro il cuore di un gruppo che guarda al futuro con entusiasmo e determinazione.

Temi trattati nel video:

Preparazione alla stagione 2025

Il nuovo staff tecnico della Nazionale italiana

Obiettivi per gli Europei di softball 2025

Il sogno olimpico per Los Angeles 2028

