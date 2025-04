Giro d’Italia 2025, l’ultima tappa a Roma omaggerà Papa Francesco. Partenza dal Vaticano, presentato il percorso

L’ultima tappa del Giro d’Italia 2025 renderà omaggio a Papa Francesco: la frazione che concluderà la prossima Corsa Rosa, in programma a Roma il prossimo 1° giugno, vivrà nel ricordo del compianto Pontefice scomparso lo scorso 21 aprile. Il percorso è stato svelato oggi nella Capitale: 143 chilometri complessivi, verrà affrontato un circuito nel centro cittadino da ripetere otto volte.

Il gruppo attraverserà i Giardini Vaticani e uscirà dalla Porta del Perugino davanti a Santa Maria, dirigendosi così verso il ritrovo di partenza allestito presso le Terme di Caracalla. A quel punto si pedalerà in direzione Ostia, per poi tornare indietro verso la zona della partenza e iniziare ad affrontare gli otto giri da 9,5 chilometri ciascuno, durante i quali verranno toccati luoghi iconici come il Colosseo, il Circo Massimo, Piazza Navona e i Fori Imperiali.

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha dichiarato: “Siamo felicissimi di ospitare il Giro per il terzo anno consecutivo, non era mai successo prima. Questa è la sua conclusione naturale, i due anni precedenti hanno regalato al Giro una cornice unica e offerto una cartolina speciale di Roma e dei suoi luoghi. Quest’anno poi è particolarmente importante perché si carica di un altro valore: per il Giubileo si era pensato al passaggio in Città del Vaticano, adesso – con la partenza – diventerà un grande omaggio per un grandissimo Pontefice a cui vogliamo tutti bene“.

Urbano Cairo, presidente RCS MediaGroup, si è espresso in questo modo: “Tornare a Roma è sempre speciale, per sette volte il Giro ha chiuso qui, quattro da quando sono presidente di Rcs. Questa città è un museo a cielo aperto e il colpo d’occhio della nostra corsa sulle strade è unico. Il rapporto con Roma ha tutto per durare ancora oltre quest’edizione. Questo poi è un momento speciale perché la scomparsa di Papa Francesco, che ha toccato tutti e la partenza dal Vaticano è un omaggio molto sentito per un Pontefice straordinario che ha fatto cose incredibili e che ha amato lo sport“.