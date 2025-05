Ambesi sulle parole di Sinner: “Penso che Rune lo abbia sorpreso. Ho un’idea su chi non si è fatto sentire…”

Massimiliano Ambesi (giornalista/analista di Eurosport) ha espresso delle valutazioni sui temi d’attualità del tennis. Il torneo di Roma sarà il centro di gravità permanente dello sport con racchetta e pallina e, inevitabilmente, l’attenzione è su Jannik Sinner. Il n.1 del mondo, messa finalmente alle spalle la vicenda “Clostebol” che l’ha costretto a uno stop di tre mesi, torna a giocare e le incognite non sono poche.

Ambesi, da questo punto di vista, ritiene che il percorso del pusterese sia particolarmente impegnativo, perché costretto ad affrontare tennisti specialisti della terra rossa, superficie sulla quale Jannik ha fatto sempre un po’ di fatica nella propria carriera. Tra i giocatori che potrebbero incrociare il percorso del n.1 ATP ci sono lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’argentino Francisco Cerundolo.

“Al terzo turno ci potrebbe essere lo spagnolo, che quest’anno ha avuto risultati importanti, citando la semifinale raggiunta a Montecarlo, dove tra l’altro ha battuto un certo Jack Draper nel percorso. Poi a Madrid è andato vicinissimo a battere Alexander Zverev, mettendo in mostra un tennis di alto livello. Per cui io credo che, anche per quanto ha detto Sinner in conferenza stampa, non sia un cammino semplice“, ha affermato il collega di Eurosport.

Entrando nello specifico di quanto detto da Sinner davanti ai microfoni, la chiave di lettura di Ambesi è stata la seguente: “Il fatto che lui si sia espresso in certi termini, cioè con l’obiettivo di vincere una partita e poi vedere il da farsi, non è casuale. A mio avviso c’è un nesso con la visione del tabellone. Jannik si rende conto delle difficoltà, dovendo affrontare degli specialisti del rosso“.

Altro aspetto da evidenziare secondo il giornalista/analista di Eurosport è stato quello legato alla vicinanza/indifferenza dei rivali rispetto a quanto accaduto: “La dichiarazione del giocatore italiano che ha colpito maggiormente è stata su coloro che gli sono stati più vicini nel periodo di stop. Lui ha citato Sonego e Draper, aggiungendo che si sarebbe aspettato messaggi di vicinanza da qualcuno e ne sono arrivati invece da altri che non si immaginava. Ha aggiunto anche che gli sarebbe piaciuto seguire eventi sportivi di altre discipline, ma come è noto c’era un veto anche per questo. Ritengo che Rune sia tra i tennisti da cui Sinner non pensava di ricevere messaggi, mentre ho qualche idea su chi non si è fatto sentire…“.