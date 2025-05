F1, Lando Norris: “Miami mi porta fortuna, ora l’obiettivo è la pole-position”

Lando Norris ha conquistato il successo di una pazza Sprint Race a Miami, sesto appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito della Florida, il britannico su McLaren ha preceduto il compagno di squadra, Oscar Piastri, e il connazionale Lewis Hamilton (Ferrari) in una gara condizionata dalla pioggia che ha imperversato a precedere la Sprint. Perturbazione di cui ha fatto le spese il monegasco Charles Leclerc, andato a muro nel giro di ricognizione con la Rossa e costretto a non poter competere.

Al via l’entrata decisa di Piastri ai danni di Kimi Antonelli è valsa il primato all’australiano, mentre il pilota italiano della Mercedes è decaduto in quarta posizione. Un sabato poco fortunato per il giovane bolognese che, dopo la splendida pole di ieri, è stato vittima anche dell’unsafe relaese dell box Red Bull, con Max Verstappen che è andato a impattare la W15 di Kimi, non permettendogli di effettuare il pit-stop nel momento in cui tutti stavano rientrando per una pista che si stava asciugando.

Conclusione: decimo posto per Antonelli e 10″ di penalità per Verstappen (17°), affossato dall’ingresso della Safety Car per l’incidente di Fernando Alonso, a contatto con la Racing Bulls di Liam Lawson. Tanti episodi dunque e Norris a poter sorridere: “Miami mi porta fortuna a quanto pare (sorride, ndr.). Il passo comunque era buono e poi, viste le condizioni della pista, siamo stati costretti tutti a rientrare e mi è andata bene per la Safety Car, come era accaduto l’anno scorso“, ha dichiarato Norris, ricordando il suo primo successo in F1 proprio a Miami.

“Abbiamo una macchina veloce e puntiamo alla pole-position, ma non sarà semplice perché ieri abbiamo visto tutte le macchine di vertice vicine. Sarà una bella battaglia, ma voglio essere pronto ed evitare gli errori del venerdì“, ha concluso Lando.