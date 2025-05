F1, Lewis Hamilton: “Ho preso un rischio ma la mia scelta ha pagato”

Si è da poco conclusa l’incredibile Sprint Race del Gran Premio di Miami. Sul circuito statunitense la prima posizione è stata conquistata da Lando Norris che, sfruttando al massimo l’aiuto della safety car, è riuscito ad anticipare il suo compagno di squadra Oscar Piastri nonostante la scelta ritardata di cambiare mescola.

L’australiano aveva preso la leadership della gara con un sorpasso al limite su Andrea Kimi Antonelli ma si è alla fine dovuto accontentare della seconda piazza dietro ad un fortunato Norris. Terza posizione per Lewis Hamilton che, nella prima parte della gara, ha sofferto molto con la gomma intermedia. Il britannico però è stato il primo pilota nella top 10 ad inserire la gomma slick, scelta che gli è valsa il podio.

Gara beffarda per Max Verstappen che chiude in ultima posizione a causa della penalità di 10 secondi per unsafe release. Il poleman Andrea Kimi Antonelli ha affrontato una difficile Sprint Race già dal primo giro ed ha concluso la sua prova al decimo posto. Ottimo risultato in fin dei conti per la Ferrari con una strategia che ha sorpreso tutti. Lewis Hamilton, nel post gara, ai microfoni di F1 Tv ha dichiarato: “È stato davvero fantastico oggi, sono molto contento. È stata un’annata difficile sino ad ora ma non avremo mai pensato che piovesse a Miami”.

“Per la prima volta ci siamo trovati sul bagnato qui ed è uscita fuori una grande gara. Penso che come tutti faticavo un po’ con le gomme intermedie, alla fine ho preso la decisione di rientrare perché non c’era margine di miglioramento. Ho giocato d’azzardo, ho corso quel rischio ed ha pagato. Se ci fossero stati altri giri avrei dato filo da torcere alla McLaren”, ha poi concluso il sette volte campione del mondo.