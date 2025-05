Come vedere Italia-Scozia di curling: la guida e il costo del ticket per la finale dei Mondiali

L’Italia affronterà la Scozia nella finale dei Mondiali 2025 di curling doppio misto, che si giocherà oggi (sabato 3 maggio) alle ore 19.00 italiane sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini, tornati a gareggiare in coppia a tre anni di distanza dal trionfo alle Olimpiadi di Pechino 2022, se la dovranno vedere contro la formidabile coppia anglosassone guidata dal fenomenale Bruce Mouat per cercare di conquistare una nuova medaglia d’oro.

Gli azzurri sono reduci dal successo all’extra-end nella semifinale contro l’Estonia dopo i nove successi consecutivi infilati durante il round robin, mentre i britannici hanno perso due incontri nella fase a gironi (uno proprio contro i nostri portacolori) e successivamente si sono scatenati, regolando gli USA nei playoff e l’Australia in semifinale. Si tratta del primo atto conclusivo della storia in una rassegna iridata di questa specialità per il Bel Paese, il sogno è quello di presentarsi da Campioni del Mondo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Italia-Scozia potrà essere seguita in diretta streaming su The Curling Channel, la piattaforma ufficiale della Federazione Internazionale. Sarà necessario pagare un abbonamento da 8,99 dollari statunitensi (circa 8 euro) per gustarsi la caccia al titolo di Mosaner e Constantini, il pagamento è ammesso soltanto con carta di credito e non con PayPal. La partita non sarà trasmessa in diretta tv, come invece è accaduto per le fasi caldi dei tornei maschili e femminili che sono state visibili sui canali di Eurosport.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Scozia, finale dei Mondiali 2025 di curling doppio misto. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a pagamento su The Curling Channel e potrà essere seguito in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Fredericton sono cinque ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SCOZIA, FINALE MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Sabato 3 maggio

Ore 19.00 Finale per l’oro Mondiali curling doppio misto: Italia vs Scozia – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SCOZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, a pagamento (8,99 dollari statunitensi).

Diretta testuale: OA Sport.