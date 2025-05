Come cambierà Milano con l’addio di Orro? Si riparte da Egonu e Sylla, novità in regia

Milano ha concluso la stagione senza riuscire a mettere le mani su un trofeo: per il secondo anno consecutivo la società meneghina non ha avuto la capacità di conquistare titoli, nonostante i grandi investimenti e una rosa di primissimo piano a disposizione di coach Stefano Lavarini. Semplicemente Conegliano è stata nettamente più forte, imponendosi in ben nove scontri diretti: finale scudetto (serie chiusa sul 3-0), semifinale di Champions League, semifinale del Mondiale per Club, finale di Coppa Italia, Supercoppa Italiana, oltre all’andata e ritorno della regular season di Serie A.

Il Vero Volley spera di potersi riscattare nella prossima annata agonistica, con qualche novità all’interno del proprio roster. Il mercato si è già mosso e ci sarà un cambio in cabina di regia: Alessia Orro lascerà Milano e volerà in Turchia per accasarsi al Fenerbahce Istanbul. L’offerta economica era irrinunciabile sia per la giocatrice che per il club e così le meneghine saranno guidate da una nuova palleggiatrice: sarà Francesca Bosio, proveniente da Novara, a prendere le redini del gruppo diretto sempre da coach Stefano Lavarini.

Si ripartirà poi dalle certezze più attese: l’opposto Paola Egonu, la schiacciatrice Myriam Sylla, la centrale Anna Danesi. Le tre Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 saranno ancora a Milano insieme al martello Elena Pietrini, che quest’anno ha avuto poco spazio, visto che le sono state preferite Helena Cazaute e Nika Daalderop.

I due martelli cambieranno però squadra secondo i rumors di mercato: la francese dovrebbe approdare al VakifBank Istanbul, mentre l’olandese si dovrebbe accasare a Conegliano. Dal club che ha vinto tutto dovrebbe arrivare la schiacciatrice Khalia Lanier, mentre da Novara dovrebbe arrivare la bomber Vita Akimova, potenziale riserva di Paola Egonu