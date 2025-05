È uno degli atleti simbolo del quattro di coppia italiano. Con un argento olimpico conquistato a Parigi 2024, quattro ori europei e un titolo mondiale nella categoria assoluta, Giacomo Gentili si conferma tra i protagonisti del canottaggio internazionale. Ma il suo percorso comincia da lontano: 2 ori giovanili tra Europei e Mondiali nel singolo, che hanno segnato l’inizio di una carriera ricca di talento, determinazione e successi. Oggi Alice Liverani lo incontra per una chiacchierata a cuore aperto sul suo viaggio nello sport d’élite, la mentalità da campione e le ambizioni future. In questo video: Le emozioni di Parigi 2024 La vita da atleta azzurro L’importanza del lavoro di squadra nel canottaggio I sacrifici e la passione dietro ogni medaglia Un’intervista imperdibile per chi ama lo sport, il canottaggio e le storie di resilienza. Guarda il video completo, lascia un commento e condividi se anche tu sei ispirato dal suo percorso! Iscriviti al canale, metti like e attiva le notifiche per non perdere nuove interviste esclusive.