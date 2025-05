Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 01 maggio, ordine delle partite, tv, streaming

Si avvicina il momento dei verdetti per il torneo di Madrid. Il calendario dei match previsti per la giornata odierna lo testimonia con grande efficacia per il tabellone del torneo ATP e del torneo WTA. Sono infatti in programma i quarti di finale del tabellone maschile e le semifinali del torneo femminile.

Nella parte bassa del tabellone Matteo Arnaldi prova a dare seguito alla sua straordinaria settimana nella sfida con l’inglese Jack Draper, quinto favorito del seeding spagnolo. Lorenzo Musetti vuole festeggiare l’ingresso nella Top 10 con la seconda semifinale consecutiva. Il tennista toscano, dopo ave battuto nuovamente Tsitsipas e De Minaur, affronta, da favorito. Il lucky loser canadese Gabriel Diallo.

Promette scintille la sfida tra Francisco Cerundolo e Jakub Mensik. Il tennista argentino ha battuto nuovamente la testa di serie numero uno Alexander Zverev e ha confermato di essere cliente ostico sul rosso. Il ceco sembra aver ritrovato la forma dei giorni migliori e le condizioni particolari in cui si disputa il torneo iberico potrebbero aiutarlo a recitare un ruolo da assoluto protagonista.

L’operazione rinascita potrebbe essere il tema che accomuna Casper Ruud e Daniil Medvedev. Il norvegese ha ottenuto un risultato importante eliminando la testa di serie numero 3 Taylor Fritz. Il russo, reduce dalla rimonta vincente con Nakashima, affronta il primo test di livello del suo torneo per provare a tornare in una semifinale che manca dal Masters 1000 di Indian Wells.

Si decidono le finaliste del torneo femminile. La testa di serie numero 1 Aryna Sabalenka affronta l’ucraina Elina Svitolina, giocatrice che ha vinto il torneo di Rouen ed è in serie positiva. Nell’altra parte del tabellone pronostici rispettati. La polacca Iga Swiatek, testa di serie numero 2, sfida infatti l’americana Coco Gauff, quarta favorita del seeding.

La giornata di oggi del Mutua Madrid Open (ATP Masters 1000 e WTA 1000) inizierà alle ore 13:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Uno (201,) Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max, nonché anche in chiaro su SuperTennis per quel che riguarda la WTA, e in diretta streaming su SkyGo, Now (tutto), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA). OA Sport offrirà inoltre la Diretta Live testuale di alcuni incontri scelti.

CALENDARIO MADRID 2025 OGGI

Manolo Santana Stadium

Ore 13:00

[14] Casper RUUD NOR vs [9] Daniil MEDVEDEV RUS

Non prima delle 16:00

[4] C. Gauff USA vs [2] Iga SWIATEK POL

Non prima delle 20:00

[10] L. Musetti ITA vs G.Diallo CAN

Non prima delle 21:30

[1] A.Sabalenka BLR vs [17] E. Svitolina UKR

Arantxa Sanchez Stadium

Ore 13:00

Marcel Granollers ESP Horacio Zeballos ARG [5] vs H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR [2]

Non prima delle 15:00

(20 ) F. Cerundolo ARG vs (22) J. Mensik CZE

A seguire

(5) .J. Draper GBR VS M. Arnaldi ITA

Campo 3

ore 13:00

M. Arevalo EL SAL / M. Pavic CRO [1] vs Nikola Mektic CRO Michael Venus NZL [6]

A seguire

Sander Gille BEL/ Jan Zielinski POL vs K. Krawietz GER / T. Puetz GER [3]

A seguire

C. Harrison USA/ E. King USA vs M. Gonzalez ARG / A. Molteni ARG

PROGRAMMA MADRID 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201, fino alle 19:00) e Sky Sport Tennis (203) per ATP e WTA, Sky Sport Max(205, dalle 17:00), Supertennis per la WTA

Diretta streaming: SkyGo, Now (ATP e WTA), SuperTenniX e sito di SuperTennis (WTA)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite Musetti-Arnaldi)