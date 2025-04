Quando gioca Sinner agli Internazionali d’Italia: date precise dal 2° turno all’ipotetica finale

A Roma dal 5 al 18 maggio si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: Jannik Sinner tornerà in campo e lo farà da numero 1 del seeding. Il tabellone a 96 prevede un bye al primo turno per le 32 teste di serie del torneo ATP Masters 1000.

L’azzurro, dunque, scenderà in campo direttamente al secondo turno, in programma tra venerdì 9 e sabato 10, mentre l’eventuale terzo turno sarà spalmato tra domenica 11 e lunedì 12. Tutti in un’unica giornata, invece, gli ottavi di finale, in programma martedì 13.

Saranno suddivisi nuovamente in due giornate i quarti di finale, in calendario mercoledì 14 e giovedì 15, mentre ci sarà un giorno di pausa prima delle semifinali, programmate per sabato 17. L’ultimo atto della manifestazione, infine, è previsto domenica 19.

CALENDARIO SINNER INTERNAZIONALI D’ITALIA ROMA 2025

Venerdì 9 o sabato 10 maggio

2°turno singolare maschile

Domenica 11 o lunedì 12 maggio

3° turno singolare maschile

Martedì 13 maggio

Ottavi di finale singolare maschile

Mercoledì 14 o giovedì 15 maggio

Quarti di finale singolare maschile

Sabato 17 maggio

Semifinali singolare maschile

Domenica 18 maggio

Finale singolare maschile