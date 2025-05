Calcio, Manchester United e Tottenham ipotecano la finale di Europa League

Si preannuncia una finale tutta inglese nell’Europa League 2024-2025 di calcio dopo l’andata delle semifinali: il Manchester United passa per 0-3 a Bilbao, in casa degli spagnoli dell’Athletic, che avevano eliminato la Roma, mentre il Tottenham vince tra le mura amiche per 3-1 contro i norvegesi del Bodo/Glimt, giustizieri della Lazio.

A Londra il Tottenham passa in vantaggio al 1′ con Johnson, mentre il raddoppio arriva al 34′ ad opera di Maddison. Nella ripresa gli inglesi chiudono la partita al 61′ con il rigore trasformato da Solanke, ma all’83’ Saltnes tiene viva la speranza per il Bodo/Glimt di poter ribaltare la contesa al ritorno con la rete del definitivo 3-1.

A Bilbao il VAR annulla al 6′ il gol Garnacho al Manchester United per fuorigioco, ma gli ospiti passano in vantaggio con Casemiro alla mezz’ora. L’Athletic resta in 10 dal 35′ per il rosso comminato a Vivian e gli inglesi dilagano, col rigore trasformato al 37′ da Bruno Fernandes, il quale al 45′ firma la doppietta personale e sigla la rete dello 0-3.