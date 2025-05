Calcio, Fiorentina battuta dal Betis nell’andata delle semifinali di Conference League

La Fiorentina esce battuta da Siviglia, in Spagna, sede del match valido per l’andata delle semifinali della Conference League 2024-2025 di calcio: ad imporsi sono gli iberici del Betis, che vincono per 2-1, anche se resta tutto aperto per la qualificazione all’ultimo atto, a cui si avvicinano a grandi passi gli inglesi del Chelsea, che passano per 1-4 in casa degli svedesi del Djurgarden.

Nel primo tempo i padroni di casa iberici passano già al 6′: Bakambu serve Ezzalzouli, che da ottima posizione spedisce la sfera sotto la traversa e sigla l’1-0. La Fiorentina si rende pericolosa al 21′ con Mandragora, che di testa sfiora il palo, poi il Betis proprio al 45′ sfiora il raddoppio con Bartra, che a tu per tu col portiere dei viola spedisce alto. Si va al riposo sull’1-0.

Nella ripresa il Betis raddoppia al 64′ grazie ad Antony, che con una gran conclusione da fuori area firma la rete del 2-0. Al 73′, però, la Fiorentina accorcia e riapre il discorso qualificazione: Gosens serve Ranieri, che da ottima posizione sigla il gol del 2-1. In pieno recupero il Betis reclama un calcio di rigore, ma l’arbitro, consultato il VAR, non concede la massima punizione. Finisce 2-1 per il Betis.