Calcio femminile, Roma fermata dal Milan nel penultimo turno di Serie A

Un’occasione mancata. Penultimo turno del campionato di calcio femminile di Serie A andato in archivio e questa domenica un solo match andava giocato. Visto il turno di riposo della Juventus (già col titolo in bacheca), la Poule Scudetto prevedeva la sfida tra Roma e Milan.

Il successo della Fiorentina all’Arena Civica di Milano contro l’Inter di ieri aveva uno scopo: mettere pressione alle giallorosse, raggiunte in terza posizione nella graduatoria e insidiate nella lotta per l’ultimo posto in Champions League. Le capitoline, con una vittoria, avrebbero potuto chiudere i contri, ma le cose al “Tre Fontane” sono andate diversamente.

Sembrava tutto ben istradato per la formazione allenata da Alessandro Spugna. Padrone di casa, infatti, in vantaggio dopo appena 5′ con la solita Valentina Giacinti, abilissima a farsi trovare pronta all’appuntamento col gol. Al 28′ il raddoppio è stato realizzato da Manuela Giugliano, per effetto della trasformazione del calcio di rigore assegnato alla Roma. Dopo 2′ della ripresa la marcatura della danese Katherine Kuhl pareva aver mandato i titoli di coda sul match.

Niente di più sbagliato perché le rossonere hanno trovato la forza per reagire. Il gol della polacca Malgorzata Mesjasz al 54′ e soprattutto la doppietta della svedese Evelyn Ijeh al 59′ e al 90+2′ hanno reso decisamente amara questa giornata alle capitoline. Questo significa che le giallorosse dovranno difendere il terzo posto (1 punto di margine) nell’ultimo turno, affrontando proprio la Viola in trasferta. Una sfida da far tremare i polsi.