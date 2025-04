Calcio femminile, le migliori italiane dell’8ª giornata della Poule Scudetto e Salvezza di Serie A: Piemonte super

Malgrado tanti responsi già in cassaforte, anche l’ottava giornata valida per la Poule Scudetto e Poule Salvezza della Serie A 2024-2025 di calcio femminile ha fornito degli spunti interessanti. Lo scorso weekend abbiamo infatti assistito all’importantissima vittoria della Sampdoria sul Napoli, successo chiave in ottica salvezza, oltre al trionfo della Fiorentina sulla già Campionessa d’Italia Juventus, fattore che ha consentito alle toscane di rimanere aggrappate alla lotta per la Champions, al momento in possesso della terza forza Roma. Bene poi la Lazio e l’Inter, entrambe artefici di un poker rispettivamente contro il Como e il Milan. Ma quali sono state le giocatrici a distinguersi maggiormente in questo turno? Scopriamolo servendoci anche dell’ausilio delle statistiche offerte da OPTA per la FIGC.

SERIE A CALCIO FEMMINILE: LE MIGLIORI ITALIANE DELLA NONA GIORNATA VALIDA PER LA POULE SCUDETTO E POULE SALVEZZA

MELISSA BELLUCCI (NAPOLI) – Prestazione maiuscola per la partenopea, decisiva nel vìs-a-vìs contro la Sampdoria. L’atleta, oltre ad aver messo a referto la rete del 2-1, si è rivelata anche la più attiva nella tre quarti avversaria, con la bellezza di undici passaggi.

MARTINA PIEMONTE (LAZIO) – Una vera certezza. Il centravanti della compagine biancoceleste ha partecipato alla festa della Lazio, la quale ha pasteggiato contro il Como. Grazie al goal realizzato, l’attaccante è salita a quota 15 nella classifica marcatori, dove occupa la seconda posizione alle spalle di Cristiana Girelli.

ELISA POLLI (INTER) – Altra prova gigantesca per una delle giocatrici più importanti di questa stagione. Contro il Milan usa il fisico, conducendo una gara con personalità. Poi la rete di puro status. Indispensabile

AGNESE BONFANTINI (FIORENTINA) – Non si è iscritta al registro delle marcatrici, ma la giocatrice viola ha messo la mano pesante nella positiva sfida vinta contro la Juventus, non soltanto colpendo un palo nei minuti iniziali, ma anche gestendo al meglio la pressione. Grande connessione con le compagne. Leader.

MARTINA TOMASELLI (INTER) – L’inizio è terribilmente negativo, con tanti tocchi sbagliati. Minuto dopo minuto acquisisce però confidenza, fino a diventare un pilastro della compagine nerazzurra. Grande carattere.