Calcio femminile: annuncia il ritiro Sara Gama

Una delle atlete che hanno rappresentato di più in questo Nuovo Millennio il calcio femminile in Italia. Finisce un’era in casa azzurra: ha annunciato infatti il ritiro a fine stagione Sara Gama, all’età di 36 anni.

Il difensore centrale ha debuttato nel lontano 2006 in maglia azzurra, fino ad arrivare alle 135 presenze con sette reti ed ovviamente ad indossare più e più volte la fascia da capitano.

A livello internazionale dopo il campionato vinto con il Brescia è arrivato il passaggio alla Juventus dove si è affermata definitivamente, portando a casa ben sei scudetti, diventando stella della squadra bianconera.

Il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Aver potuto condividere questi anni con una donna dello spessore di Sara Gama è e resterà per tutti noi un privilegio. Oggi si chiude un capitolo, quello della straordinaria calciatrice che Sara è stata, con la maglia della Nazionale e con quella della Juventus, ma per i valori che continua a trasmettere e per il contributo dato alla crescita dell’intero movimento sono certo che la sua presenza all’interno del mondo del calcio sarà ancora ispirazione per migliaia di bambine cresciute con il sogno di diventare Sara Gama”.