Calcio femminile, poker della Lazio contro il Como. Sampdoria ko contro il Napoli

Andata in archivio la 26ª giornata della Serie A calcio femminile, legata alla Poule Salvezza. Due le partite che si sono disputate quest’oggi, ovvero Como-Lazio e Napoli-Samdporia. Le laziali ha fatto visita alle lombarde con l’obiettivo di mantenere la vetta della classifica e centrare il sesto successo esterno consecutivo.

Target centrato dalle biancocelesti, visto il poker di reti rifilato alle lariane. Un match in cui Clarisse Le Bihan si è esaltata con una tripletta, tramutando in oro quasi ogni pallone toccato. Al 27′, 42′ e 49′ la francese ha gonfiato la rete. A suggello della superiorità delle ospiti la marcatura di Martina Piemonte al 76′.

Al ‘Piccolo’ di Cercola è andata invece in scena la sfida per decidere la volata per la permanenza nella categoria: il Napoli si è presentato con un punto e una gara in più delle rivali, che avevano però perso solo uno dei nove precedenti (in questa stagione una vittoria blucerchiata e due pareggi), tenendo la porta inviolata in otto occasioni.

Le partenopee hanno sfruttato il fattore campo e si sono imposte 2-1 grazie ai gol di Michela Giordano al 24′ e di Melissa Bellucci al 58′. Le ospiti erano passate in vantaggio con Marta Llopis al 10′. Con questo risultato le campane hanno portato a quattro i punti sulla Samp.