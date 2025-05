Grandi emozioni e colpi di scena nella tappa regina del Giro d’Italia, con il Monte Grappa protagonista assoluto. Ribaltoni, fughe, controfughe e una classifica generale che si accende! ❌ Primoz Roglic delude le aspettative: lo sloveno incassa un pesante distacco che mette a rischio il suo Giro, servono risposte subito! Vittoria di giornata per Carlos Verona, mentre Del Toro difende con tenacia la maglia rosa. All’attacco Bernal e Carapaz, ottima prova di Antonio Tiberi, mentre arriva il colpo di scena: ritiro di Giulio Ciccone. ️ Tutto questo e molto altro nello speciale Giro d’Italia di Bike Today, con il commento di Gian Luca Giardini. ISCRIVITI al canale per non perderti aggiornamenti, analisi e interviste esclusive sul ciclismo professionistico!