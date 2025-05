Juan Ayuso mette a segno la sua zampata nella settima tappa del Giro d’Italia 2025, che presentava il primo vero arrivo in salita di questa edizione. Il giovane talento spagnolo ha staccato tutti a 500 metri dal traguardo, guadagnando 4 secondi su un gruppo che è stato regolato dal suo compagno di squadra Del Toro. Del Toro ha battuto in volata Bernal e Roglic, che da favorito della vigilia si è fatto sorprendere. Gli azzurri Ciccone, Tiberi e Caruso si sono ben comportati, dimostrando di essere in ottima condizione e pronti per i prossimi duri appuntamenti. In questa puntata di Bike Today, Gian Luca Giardini analizza la tappa e fornisce i suoi giudizi e le pagelle.