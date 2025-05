Nella 18ª tappa del Giro d’Italia 2025, arriva il successo dalla fuga: a trionfare è Nico Denz, specialista degli attacchi da lontano e già vincitore di due tappe nel 2023. Il tedesco della Bora-Hansgrohe si impone in volata ristretta a Cesano Maderno, firmando la sua terza vittoria in carriera alla Corsa Rosa. Nessun cambiamento in classifica generale: Isaac del Toro resta saldamente in Maglia Rosa. Quella odierna è stata una giornata di transizione, vissuta interamente sulla fuga. Dopo diverse tappe ad alta intensità, il gruppo si è concesso una sorta di pausa attiva, lasciando spazio a un’azione numerosa partita sin dalle prime fasi. La selezione decisiva è avvenuta sul GPM di Parlasco, dove oltre 30 corridori hanno preso il largo grazie a un’azione poderosa lanciata dalla Alpecin-Deceuninck. Tutti i dettagli e l’analisi della tappa su Sprint Zone con i commenti di Gian Luca Giardini