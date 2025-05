Due tappe in una nella cronometro da Lucca a Pisa, che apre la seconda settimana del Giro d’Italia 2025. La prima parte si è disputata sull’asciutto, con il successo a sorpresa dell’olandese Dan Hoole, che ha preceduto il favorito della vigilia Joshua Tarling. Poi, il diluvio. La seconda parte è stata segnata dalla pioggia torrenziale, ma ha visto il grande protagonista Primoz Roglic recuperare secondi preziosi su tutti gli uomini di classifica, dopo la sfortuna di domenica. La maglia rosa resta a Isaac Del Toro, che ha corso in difesa, mentre Ayuso e Tiberi si confermano solidi: l’azzurro chiude a 19” dallo spagnolo e mantiene la terza posizione. Più difficile la giornata di Giulio Ciccone, che perde qualcosa ma resta in corsa: la classifica è ancora cortissima. ️ Tutta l’analisi, le strategie e le prospettive per la tappa appenninica di domani con Gian Luca Giardini in questa nuova puntata di Bike Today – Speciale Giro! Non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi approfondimenti e aggiornamenti dal Giro d’Italia!